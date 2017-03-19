Сергей Малый: С каждым годом сборная становится сильнее

О предстоящих матчах

Только собрались. Наверное, будет восстановительный процесс для тех ребят, которые играли в чемпионате. И уже целенаправленно начнем готовиться к матчу с Кипром. Соперника пока не разбирали. Это, скорее всего, произойдет непосредственно перед игрой. С каждым годом наша команда становится сильнее. И шансы у нас выиграть больше, чем это было в прошлом году. Постараемся набрать очки, а там уже как Бог даст.

О чемпионате

Перед «Тоболом» стоит задача выигрывать в каждом матче и занять как можно высокое место. У нас подобрался сильный коллектив. При этом сказался переход со сборов к играм чемпионата. Не всегда получается то, что было на УТС, где спокойно конкурировали с любым соперником, в том числе из России.

О поражении «Окжетпесу»

На «Астана Арене» искусственный газон немного иной, чем на других аренах. Скорость мяча быстрее, поэтому надо время, чтобы к нему приспособиться. И потом мы не использовали свои моменты, поэтому и проиграли в третьем туре.

Напомним, что 22 марта в Ларнаке состоится товарищеский матч Кипр — Казахстан. 26-го числа в Ереване футболистам Александра Бородюка предстоит провести игру с Арменией в рамках пятого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018.