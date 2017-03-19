Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29129537/
19 марта 2017, 15:01 | Футбол: Сборные | ТАСС

Жилберто Силва: Кубок конфедераций — ценный опыт для любой страны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Проведение такого турнира, как Кубок конфедераций по футболу, является очень ценным опытом для любой страны. Такое мнение выразил двукратный обладатель трофея, в прошлом футболист бразилец Жилберто Силва, слова которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии считает что россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хочу пожелать российским болельщикам получить как можно больше удовольствия, это просто фантастическое событие, — заявил Силва. — Принять такой турнир — очень ценный опыт для любой страны. Посмотрите хотя бы на пример Бразилии: были великолепные матчи и от турнира осталось отличное впечатление».

«Россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Они приобретут значительный опыт за год до чемпионата мира, и Кубок конфедераций позволит им в дальнейшем ощутить пользу от такого опыта», — добавил бразилец.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира по футболу. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (сборные Португалии, Чили, Камеруна, Новой Зеландии, Мексики, Австралии), проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (команда Германии) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Зубков: российские бобслеисты показали очевидный прогресс в нынешнем сезоне

Апелляция боксера Алояна на лишение медали ОИ-2016 будет рассмотрена в CAS 9 мая

Прощание с хоккейным тренером и комментатором Гимаевым пройдет 21 марта