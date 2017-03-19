Жилберто Силва: Кубок конфедераций — ценный опыт для любой страны
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Проведение такого турнира, как Кубок конфедераций по футболу, является очень ценным опытом для любой страны. Такое мнение выразил двукратный обладатель трофея, в прошлом футболист бразилец Жилберто Силва, слова которого приводит
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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«Хочу пожелать российским болельщикам получить как можно больше удовольствия, это просто фантастическое событие, — заявил Силва. — Принять такой турнир — очень ценный опыт для любой страны. Посмотрите хотя бы на пример Бразилии: были великолепные матчи и от турнира осталось отличное впечатление».
«Россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Они приобретут значительный опыт за год до чемпионата мира, и Кубок конфедераций позволит им в дальнейшем ощутить пользу от такого опыта», — добавил бразилец.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве,
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