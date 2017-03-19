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«Хочу пожелать российским болельщикам получить как можно больше удовольствия, это просто фантастическое событие, — заявил Силва. — Принять такой турнир — очень ценный опыт для любой страны. Посмотрите хотя бы на пример Бразилии: были великолепные матчи и от турнира осталось отличное впечатление».

«Россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Они приобретут значительный опыт за год до чемпионата мира, и Кубок конфедераций позволит им в дальнейшем ощутить пользу от такого опыта», — добавил бразилец.