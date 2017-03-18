Кубок Америки будет проводится в те же годы, что и чемпионат Европы
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) будет проводить Кубок Америки в те же годы, когда проходит чемпионат Европы, сообщает 101 Great Goals.
В 2019 году турнир примет Бразилия, а начиная с 2020 года Кубок Америки, который пройдёт в США, уже будет проводиться в тот же год, что и Евро.
Ожидается, что, таким образом, игроки из Европы, Южной и Северной Америки, которые летом будут отъезжать в свои национальные сборные в один и тот же год, создадут меньше проблем для своих клубов. Также ранее сообщалось, что турнир будет проводиться по новой формуле.
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