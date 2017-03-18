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18 марта 2017, 21:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Полузащитник «Монако» Бакайоко вызван в сборную Франции вместо Погба

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко получил вызов в сборную Франции.

22-летний футболист заменит в составе национальной команды хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который из-за травмы пропустит две недели, сообщает официальный сайт федерации футбола Франции.

Для Бакайоко это первый вызов в сборную Франции. В текущем сезоне он провёл 25 матчей в Лиге 1 и забил два гола. Гол молодого полузащитника в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1) вывел «Монако» в четвертьфинал турнира.

Французы 25 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сыграют с Люксембургом, а спустя три дня проведут товарищеский матч против Испании.

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