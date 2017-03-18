Вентура вызвал в сборную Италии голкипера из серии B Мерета

В состав вошли 25 игроков, в числе которых голкипер из клуба СПАЛ Алекс Мерет, получивший вызов в национальную команду впервые.



Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

Голкиперы: Буффон («Ювентус»), Мерет (СПАЛ), Доннарумма («Милан»);



Защитники: Астори («Фиорентина»), Спинаццола («Аталанта»), Дзаппакоста («Торино»), Данило Д’Амброзио («Интер»), Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Де Шильо, Романьоли (оба — «Милан»), Ругани, Барцальи, Бонуччи (все — «Ювентус»);



Полузащитники: Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Сансоне («Вильярреал»), Бернардески («Фиорентина»), Де Росси («Рома»), Верратти («ПСЖ»), Кандрева, Гальярдини (оба — «Интер»);



Нападающие: Эдер («Интер»), Иммобиле («Лацио»), Белотти («Торино»), Габбьядини («Саутгемптон»).



Сборная Италии сыграет с Албанией на своём поле 24 марта, а с командой Нидерландов проведёт встречу на выезде 28 марта.