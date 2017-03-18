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18 марта 2017, 17:16 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Вентура вызвал в сборную Италии голкипера из серии B Мерета

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура определился со списком игроков на отборочный матч ЧМ-2018 с командой Албании и товарищескую выездную встречу со сборной Нидерландов, сообщает пресс-служба национальной команды.

В состав вошли 25 игроков, в числе которых голкипер из клуба СПАЛ Алекс Мерет, получивший вызов в национальную команду впервые.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Голкиперы: Буффон («Ювентус»), Мерет (СПАЛ), Доннарумма («Милан»);

Защитники: Астори («Фиорентина»), Спинаццола («Аталанта»), Дзаппакоста («Торино»), Данило Д’Амброзио («Интер»), Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Де Шильо, Романьоли (оба — «Милан»), Ругани, Барцальи, Бонуччи (все — «Ювентус»);

Полузащитники: Пароло («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Сансоне («Вильярреал»), Бернардески («Фиорентина»), Де Росси («Рома»), Верратти («ПСЖ»), Кандрева, Гальярдини (оба — «Интер»);

Нападающие: Эдер («Интер»), Иммобиле («Лацио»), Белотти («Торино»), Габбьядини («Саутгемптон»).

Сборная Италии сыграет с Албанией на своём поле 24 марта, а с командой Нидерландов проведёт встречу на выезде 28 марта.

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