Футболисты сборной Ирака на выезде обыграли команду Ирана в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Саад Абдул-Амир, реализовавший пенальти на 72-й минуте.

Обе сборные продолжают борьбу в квалификационном турнире чемпионата мира 2018 года в России. Иранцы занимают первое место в группе А, сборная Ирака идет на пятом месте в группе В. В ближайших матчах отборочного турнира сборная Ирана сыграет 23 марта на выезде с Катаром, команда Ирака в этот же день примет австралийцев.