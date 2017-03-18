Футболисты сборной Ирака на выезде обыграли команду Ирана в товарищеском матче
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Ирака на выезде обыграли команду Ирана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Саад
Обе сборные продолжают борьбу в квалификационном турнире чемпионата мира 2018 года в России. Иранцы занимают первое место в группе А, сборная Ирака идет на пятом месте в группе В. В ближайших матчах отборочного турнира сборная Ирана сыграет 23 марта на выезде с Катаром, команда Ирака в этот же день примет австралийцев.
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