Патриция! Мужскую сборную Италии впервые тренирует женщина

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Мужскую сборную Италии по футболу U-16 впервые в истории возглавит женщина.

СДВИГ ПЛАСТОВ.

— Я хотела бы остаться в футболе после завершения карьеры, но не знаю, в какой именно роли.

Патриция ПАНИКО, 2014 год.

Летом прошлого года в сборных командах Италии произошли значительные перестановки. На место Антонио Конте в главной команде пришел Джампьеро Вентура, который позвал к себе помощником Роберто Баронио, некогда полузащитника «Лацио», а впоследствии — тренера сборной U-19. Тот согласился, и следствием этого стало масштабное карьерное движение на всех тренерских постах сборных от U-15 до U-19 — специалисты получили повышение. Но в сборной до 16 лет место помощника тренера оказалось вакантным. И тренеру Даниэле Дзоратто пришла в голову мысль пригласить Патрицию Панико.

Футбольная общественность Италии восприняла эту новость с оживлением. К молодежным командам на Апеннинском полуострове привлечено большое внимание, и такое событие, как первое в истории назначение женщины помощником тренера мужской сборной, не могло остаться незамеченным.

Интерес к этому факту вновь возрос, когда стало известно, что Патриция возглавит юношей в ближайших двух товарищеских матчах — с Германией и любительским клубом «Кальдьеро Терме», поскольку Дзоратто неожиданно был на время привлечен к руководству сборной U-19.

ИКОНА ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА.

За какие же заслуги Патрицию пригласили помогать тренеру мужской команды, пусть и юношеской? Панико — одна из лучших футболисток в истории итальянского женского футбола. За двадцать три года карьеры, которую Патриция завершила в прошлом сезоне в 41-летнем возрасте, она выиграла двадцать три командных титула, среди которых десять скудетто. Это не рекорд, но Панико четырнадцать раз становилась лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а такого достижения нет ни у кого. Равно как трудно себе представить, что в ближайшее время кто-то побьет ее рекорд в национальной команде по количеству проведенных игр (204) и забитых мячей (110).

Женский футбол в Италии, как и во всем мире, не столь популярен, как мужской, зато очень доступен и развит. Насколько именно? Судите сами: Панико, с детства обожающая мяч, в 13 лет начала играть в «Боруссии» (Рим), которая в тот момент выступала в серии С. Всего же в итальянском женском футболе дивизионов столько же, сколько и в мужском, четыре — от серии А до серии D.

Через пять лет Патриция подписала контракт с «Лацио», играющим в серии А. Безусловный талант ее был заметен уже тогда, но — еще одна черточка к картине доступности женского футбола — она проигрывала конкуренцию за место в составе, и была отправлена в аренду в «Торино». За один сезон в составе «быков» Панико забила 32 мяча и получила приглашение в сборную страны.

— Я обожала Шевченко и Пату, и всегда пыталась подсмотреть что-то у лучших игроков. Но Патрицию Панико копировать невозможно, она бесконечна.

Мелания ГАББЬЯДИНИ, одна из лучших футболисток сборной Италии.

В следующем году Патриции довелось поиграть в «Модене» с лучшей футболисткой в истории Италии, Каролиной Мораче, и взять первые титулы — скудетто и Суперкубок Италии. «Лацио» спохватился, позвал обратно — и не прогадал: Панико четыре сезона подряд забивала больше всех в чемпионате, и римлянки завоевали три командных трофея.

— Мне очень нравилось, как играл Марадона. Потом, когда Мораче стала известной, я засматривалась на ее игру по телевизору, читала о ней в газетах, и очень хотела быть похожей на нее — ведь я выступала на той же позиции.

Патриция ПАНИКО.

Впоследствии «Лацио» настиг кризис, и в карьере Панико были «Милан», вновь «Торино». И, наконец, сардинский клуб «Торрес». В нем Патриция за шесть лет сыграла 134 матча, забила 175 мячей и завоевала по пять командных и бомбардирских титулов.

Панико завершила карьеру в «Фиорентине», в последнем сезоне отличившись 20 раз в 21 игре.

— Почему сейчас нет второй Панико? Наверное, потому, почему нет и второго Тотти — молодые люди избегают трудностей. Я росла и играла на улице, а они сидят за компьютером. Плюс к тому, женский футбол много денег не приносит, и девушкам приходится делать выбор: играть в футбол ради славы и титулов или работать, чтобы содержать себя.

Патриция ПАНИКО.

РЕДКИЙ ШАНС.

У Панико много увлечений. Ей нравится фотография, дизайнерское дело, виндсерфинг, литература, а также японский язык, который она изучает уже несколько лет. Она придерживается активной социальной позиции, и возможно, это сыграло не последнюю роль в ее назначении.

Женщина впервые в Италии возглавила мужскую сборную, пусть не главную и временно. Футбольный опыт у Панико большой, но есть еще одна деталь: Патриция много раз выступала против сексизма, и то, что она сначала стала помощником тренера, а сейчас будет и руководить мужской командой, в Италии может стать толчком к преодолению гендерного неравенства в спорте, а такая проблема, похоже, действительно существует.

— Права женщин нарушаются, и не только в спорте. Что касается итальянского футбола, то вопрос не только в тренерах, а и во всей структуре того или иного клуба. Врачи, пресс-служба, менеджмент команд. В женском футболе ситуация начинает меняться, в мужском — почти нет.

Патриция ПАНИКО.

Общественность пока просто отмечает необычность факта, но ранее Панико в интервью заявляла, что среди женщин есть немало более компетентных в футбольных вопросах людей, чем среди мужчин. И если это действительно так, то Патриции Панико выпал редкий шанс доказать это своим примером.