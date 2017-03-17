Педро, Де Хеа и Мората вызваны в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией
Тренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги огласил список игроков, которые будут готовиться к ближайшими матчам на международном уровне.
Напомним, 24 марта национальная команда проведет встречу со сборной Израиля в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018, а через 4 дня испанцы сыграют товарищеский матч с командой Франции.
Вратари: Рейна («Наполи»), Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Рико («Севилья»);.
Защитники: Альба («Барселона»), Аспиликуэта («Челси»), Монреаль («Арсенал»), Начо («Реал»), Пике («Барселона»), Мартинес («Бавария»), Рамос, Карвахаль (оба — «Реал»).
Полузащитники: Эррера («Манчестер Юнайтед»), Бускетс («Барселона»), Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Иньеста («Барселона»), Иско («Реал»), Тьяго («Бавария»), Коке («Атлетико»), Сильва («Манчестер Сити»), Педро («Челси»), Витоло («Севилья»).
Нападающие: Мората («Реал»), Коста («Челси»), Делоуфеу («Милан»), Аспас («Сельта»).
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