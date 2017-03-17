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17 марта 2017, 23:17 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист Лукас Подольски завершит карьеру в сборной Германии матчем с командой Англии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нападающий турецкого «Галатасарая» Лукас Подольски вошел в состав сборной Германии по футболу на товарищеский матч против команды Англии и игру отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду. Увеличить
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31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду. Матч против англичан, который пройдет 22 марта в Дортмунде, станет для игрока 130-м и последним в составе сборной Германии.

Подольски перешел в «Галатасарай» в 2015 году из английского «Арсенала». В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 22 матча, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами. За сборную Германии он в 129 играх забил 48 мячей.

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