Витсель вызван в сборную Бельгии по футболу на матчи с командами Греции и России

Контрольный матч сборных России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи. За три дня до этого бельгийцы сыграют с командой Греции в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом:

Вратари — Тибо Куртуа («Челси», Англия), Симон Миньоле («Ливерпуль», Англия), Кун Кастелс («Вольфсбург», Германия);.

Защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм», Англия), Дедрик Боята («Селтик», Шотландия), Лоран Симан («Монреаль Импакт», Канада), Тома Мёнье («Пари Сен-Жермен», Франция), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия), Томас Вермален («Рома», Италия);.

Полузащитники — Насер Шадли («Вест Бромвич», Англия), Томас Фокет («Гент»), Эден Азар («Челси», Англия), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Мусса Дембеле («Тоттенхэм», Англия), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед», Англия), Раджа Наингголан («Рома», Италия), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);.

Нападающие — Миши Батшуайи («Челси», Англия), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас», Англия), Янник Карраско («Атлетико», Испания), Ромелу Лукаку («Эвертон», Англия), Кевин Миральяс («Эвертон», Англия), Дивок Ориджи («Ливерпуль», Англия).