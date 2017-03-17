Шевченко: Вызываем Зозулю в сборную Украины, чтобы поддержать и дать шанс
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал приглашение нападающего «Бетиса» Романа Зозули в национальную команду.
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«Зозуля — важный игрок для сборной Украины. Мы знаем о ситуации, в которой он оказался. Мы вызываем его, чтобы поддержать и чтобы дать ему шанс», — приводит слова Шевченко «Чемпион-Украина».
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