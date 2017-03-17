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17 марта 2017, 21:26 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Шевченко: Вызываем Зозулю в сборную Украины, чтобы поддержать и дать шанс

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал приглашение нападающего «Бетиса» Романа Зозули в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> прокомментировал приглашение нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули в национальную команду. Увеличить
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Аренда 27-летнего футболиста в «Райо Вальекано» сорвалась из-за жёсткой позиции фанатов «пчёл», и в настоящее время форвард не имеет возможности выступать на клубном уровне.

«Зозуля — важный игрок для сборной Украины. Мы знаем о ситуации, в которой он оказался. Мы вызываем его, чтобы поддержать и чтобы дать ему шанс», — приводит слова Шевченко «Чемпион-Украина».

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