Шевченко: Вызываем Зозулю в сборную Украины, чтобы поддержать и дать шанс

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Аренда 27-летнего футболиста в «Райо Вальекано» сорвалась из-за жёсткой позиции фанатов «пчёл», и в настоящее время форвард не имеет возможности выступать на клубном уровне.



«Зозуля — важный игрок для сборной Украины. Мы знаем о ситуации, в которой он оказался. Мы вызываем его, чтобы поддержать и чтобы дать ему шанс», — приводит слова Шевченко «Чемпион-Украина».