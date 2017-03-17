ФИФА отказывается сообщать, начато ли расследование в отношении российских футболистов

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— ФИФА не сообщает, начато расследование по обвинениям в применении допинга или нет, — подчеркнул представитель ФИФА.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба — «Зенит») и Игорь Денисов («Локомотив»). (Александр БОБРОВ).