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17 марта 2017, 18:25 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

ФИФА отказывается сообщать, начато ли расследование в отношении российских футболистов

Международная федерация футбола ответила на запрос «СЭ» относительно возможного попадания российских футболистов в так называемый «список Макларена» и контактов ВАДА с ФИФА.

Международная федерация футбола ответила на запрос СЭ относительно возможного попадания российских футболистов в так называемый список <span class=error>Макларена</span> и контактов <span class=error>ВАДА</span> с ФИФА. Увеличить
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— ФИФА не сообщает, начато расследование по обвинениям в применении допинга или нет, — подчеркнул представитель ФИФА.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба — «Зенит») и Игорь Денисов («Локомотив»). (Александр БОБРОВ).

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