22 футболиста вызваны в сборную Кот-д’Ивуара на матчи с Россией и Сенегалом
Сборная Кот-д’Ивуара определилась с заявкой на товарищеские матчи против команд России (24 марта) и Сенегала (27 марта).
Главный тренер ивуарийцев Мишель Дуссье вызвал в национальную команду 22 футболиста, сообщает официальный сайт РФС.
Вратари: Сильвен Гбоуо («ТП Мазембе», ДР Конго), Бадра Сангаре («Танда», Кот-д’Ивуар), Абдул Карим Сиссе («Спортинг Гангоа», Кот-д’Ивуар).
Защитники: Адама Траоре («Базель», Швейцария), Серж Канон («АДО Ден Хааг», Нидерланды), Симон Дели («Славия», Чехия), Абдулай Бамба («Анже», Франция), Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед», Англия), Мамаду Багайоко («Сент-Трюйден», Бельгия), Серж Орье («ПСЖ», Франция).
Полузащитники: Шейк Дукуре («Метц», Франция), Эбуэ Куасси («Селтик», Шотландия), Франк Кессье («Аталанта», Италия), Сере Ди («Базель», Швейцария),
Нападающие: Рожер Ассале («Янг Бойз», Швейцария), Гои Би Сирьяк («Фулхэм», Англия), Жонатан Коджиа («Астон Вилла», Англия), Николя Пепе («Анже», Франция),
Встреча между сборными России и Кот-д’Ивуара состоится в Краснодаре 24 марта, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
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