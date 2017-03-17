22 футболиста вызваны в сборную Кот-д’Ивуара на матчи с Россией и Сенегалом

ПХЕНЬЯН, 16 марта. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Руководство Азиатской конфедерации футбола (AFC) объявило о переносе на 8 июня матча отборочного турнира Кубка Азии 2019 года между сборными КНДР и Малайзии, намеченного в Пхеньяне на 28 марта. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь AFC Виндзор Джон.