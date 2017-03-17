Шевченко: Из списка 35-ти выберем 25−26 игроков на матч с Хорватией

После презентации нового технического спонсора Федерации футбола Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко рассказал о последних днях подготовки команды к ключевому матчу отбора ЧМ-2018 — против сборной Хорватии, сообщает корреспондент УНИАН.

«Сегодня состоятся матчи очередного тура национального чемпионата с участием “Динамо” и “Шахтера”. Собираемся завтра утром, а в обед отправляемся в Австрию. Легионеры приедут в воскресенье-понедельник. Я не изменяю своим принципам — всегда вызываю много игроков. Касательно игроков “Зари”, который свой матч Премьер-лиги проведут в воскресенье. то они также присоединятся к национальной команде в понедельник. В этом плане никаких проблем не вижу», — отметил Шевченко.

«Список из 35 футболистов, оглашенный вчера — это кандидаты в сборную, которых мы рассматриваем. Мы выберем из этого числа 25−26 игроков. Благодаря тому, что клубы пошли навстречу сборной, мы организовали микросбор в Австрии», — продолжил Шевченко.

Говоря о персоналиях, тренер отметил: «Малиновский стабильно играет в клубе. Считаю, Руслан заслужил вызов в сборную Украины. Костевич не входит в список на игру с Хорватией. Это не значит, что мы за ним не смотрим. Будет показывать хорошую игру — двери для него будут открыты. Травма Ракицкого? Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» — он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации. Зозуля — важный игрок для сборной Украины. То, что с ним произошло — это больное место для всех нас. Мы вызываем его, чтобы поддержать и дать ему шанс проявить себя. Касательно того, что вызван Шепелев, но не получил вызов Караваев, отвечу так — стараемся, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Караваев играет на позиции Ярмоленко, Петряка, Цыганкова, Коноплянки. Я с ним разговаривал. У него есть небольшие проблемы в клубе. Пожелал ему удачи. Мы на него рассчитываем в будущем.

Отвечая на вопрос о том, считает ли тренер нашей команды Манджукича самым опасным игроком в составе Хорватии, Шевченко заметил: «Он изменил позицию. В “Ювентусе” он играет слева, в сборной — в центре нападения. Надеюсь, у них будут потери до матча с нами».

А комментируя слова коллеги из сборной Хорватии Анте Чачич о том, что главная проблема — отсутствие игровой практики у легионеров, отметил: «Отсутствие игровой практика — одна из проблем. Есть также и проблема левого фланга — Соболь дисквалифицирован и не сыграет с хорватами. Но у нас есть конкуренция в команде».

Отвечая на традиционный вопрос — на какой результат рассчитываете в Загребе — Шевченко заметил: «На положительный. Понятно, что это не поражение».

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по Киеву.