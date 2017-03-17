Событие футбольного дня. Выбор Андрея Шевченко

Должны мириться с тем, что есть и признавать, что сегодняшний «призыв» сборной — чуть ли не самый слабый за последних несколько лет. Стоит отметить, что в обойме команды — целых девять представителей иностранных чемпионатов. Причем, чемпионатов не Восточной Европы или ближнего зарубежья, а в том числе и статусных, видных лиг вроде испанской и немецкой. Правда, представители этих лиг в своих клубах — далеко не на передовых ролях. Поэтому наибольшей пользы логично ожидать от «легионеров"-представителей не топовых чемпионатов (бельгийского, греческого, турецкого).

Проблема также в том, что ряд представителей украинской лиги получили вызов в сборную, будучи невостребованными в своих клубах. Под знаменами также те, чья игра за клуб вызывает немало вопросов. Шевченко, конечно, можно критиковать за то, что он вызвал в сборную Рудько, Бурду, Кривцова, Сидорчука, Шепелева… Но тренер оказался бы под «расстрелом» в любом случае. Потому что любой выбор, учитывая сегодняшнее состояние украинского футбола, был бы противоречивым и сомнительным. Шевченко не мог сделать выбор, который не вызывал бы вопросов, просто потому, что варианта такого выбора не существует в природе.

Хорваты — выше классом, опытнее, более закаленные и просто мастеровитее. Ракитич, Модрич, Манджукич, Врсалько, Калинич — это грозное оружие в руках умелого руководителя. Но именно в плоскости использования потенциала и кроется шанс для Андрея Шевченко и его помощников. Пусть мы обладаем не такими мощными ресурсами, зато никто не лишает нас возможности лучше распорядиться своими шансами. Ведь в футболе еще никто не отменял правила, по которому порядок и дисциплина бьют класс. Шевченко и Рианчо должны выбрать такую ​​модель, которая бы максимально усложнила жизнь сопернику и четко подчеркнула бы сильные стороны украинцев.

Возможно, будет избран вариант игры на контратаках. По крайней мере, перед игрой напрашивается именно такой вариант, ведь бессмысленно втягиваться с хорватами в позиционную борьбу. Но это уже отдельный разговор… Что ж, рано или поздно для каждого из нас наступает момент истины. Момент, когда для успеха нужно сделать больше, чем обычно. Для Шевченко и его тренерского штаба матч в Загребе станет проверкой на состоятельность и витриной амбиций. Посмотрим.