Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29109636/
17 марта 2017, 15:04 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юношеского чемпионата Европы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) потерпели второе поражение подряд на квалификационном турнире чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований команд 5-й отборочной группы белорусы проиграли хозяевам соревнований голландцам со счетом 2:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором туре соревнований команд 5-й отборочной группы белорусы проиграли хозяевам соревнований голландцам со счетом 2:3. В составе проигравших голевой дубль оформил форвард Кирилл Кириленко, вышедший на поле во втором тайме и забивший мячи на 49-й и 68-й минутах встречи. В стартовом матче подопечные Кирилла Альшевского также сыграли неудачно, крупно уступив сверстникам из Италии — 0:3.

В заключительном туре соревнований 19 марта белорусские футболисты встретятся с еще одним аутсайдером — командой Бельгии. Бельгийцы, так же как и белорусы, уже потеряли шансы выйти в финальную стадию юношеского континентального первенства, потерпев два поражения — от сборных Нидерландов (0:2) и Италии (0:1). Положение команд после двух игровых дней: Италия — 6 очков (разница мячей — 4−0), Нидерланды — 6 (5−2), Бельгия — 0 (0−3), Беларусь — 0 (2−6).

Путевки в финальную часть первенства Старого Света получат победители 8 групп, а также 7 лучших команд из занявших вторые места. Решающий этап пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии. По итогам континентального первенства лучшие 5 команд получат право представлять Европу на юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Индии.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Гороскоп на неделю с 20 марта по 26 марта 2017 года

Жительница Брестского района только в суде узнала, что родила ребенка не от мужа

Бесплатный Wi-Fi появится на вокзалах Беларуси