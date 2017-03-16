Матч между сборными КНДР и Малайзии по футболу перенесен на 8 июня
ПХЕНЬЯН, 16 марта. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Руководство Азиатской конфедерации футбола (AFC) объявило о переносе на 8 июня матча отборочного турнира Кубка Азии 2019 года между сборными КНДР и Малайзии, намеченного в Пхеньяне на 28 марта. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь AFC Виндзор Джон.
«Если к этому времени КНДР и Малайзия не смогут урегулировать дипломатический конфликт, то встреча состоится на нейтральном поле», — отметил он.
Глава AFC предложил Пхеньяну до 14 апреля внести свои предложения на этот счет с учетом гарантий обеспечения безопасности для болельщиков и журналистов. Виндзор Джон добавил, что если Северная Корея «не сумеет найти подходящее нейтральное поле к этой дате, то AFC предложит свой вариант».
Ранее Федерация футбола Малайзии направила в AFC заявку с просьбой перенести встречу с командой КНДР из Пхеньяна на нейтральное поле в связи с тем, что
В ответ AFC обещала рассмотреть все обстоятельства, связанные с проведением матча.
Причина дипломатического конфликта
4 марта Малайзия приняла решение выслать из страны посла КНДР, после чего ответные меры были предприняты в отношении главы малайзийской дипмиссии в Пхеньяне. Затем МИД КНДР временно наложил запрет на выезд граждан Малайзии из страны.
Причиной дипломатического противостояния между двумя государствами стали обстоятельства внезапной смерти Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скончавшегося по пути в больницу из аэропорта
Версия КНДР
В Пхеньяне полагают, что убийство Ким Чен Нама было с самого начала подстроено властями США и Южной Кореи, а вещество VX, которым предположительно был отравлен гражданин КНДР, могло быть взято из американских запасов химического оружия. С таким утверждением выступил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.
«От “А” до “Я” этот случай является следствием безрассудных действий властей США и Южной Кореи, нацеленных на то, чтобы бросить тень на достоинство КНДР и обрушить социальный строй страны», — сказал дипломат на пресс- конференции в
Власти Малайзии не исключают, что могут выдать тело Ким Чен Нама Пхеньяну в обмен на снятие запрета покидать пределы КНДР находящимся там гражданам этой страны. Как сообщил сегодня журналистам
Посольство Малайзии в Пхеньяне «функционирует в обычном режиме». Об этом сообщил ТАСС советник малайзийской дипмиссии в КНДР Мохамад Нор Азрин Мохамад Заин.
Текущими делами, по словам собеседника агентства, занимаются трое дипломатов. Сотрудники посольства и члены их семей «имеют возможность свободно перемещаться по Пхеньяну», добавил Заин.
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