Матч между сборными КНДР и Малайзии по футболу перенесен на 8 июня

«Если к этому времени КНДР и Малайзия не смогут урегулировать дипломатический конфликт, то встреча состоится на нейтральном поле», — отметил он.

Глава AFC предложил Пхеньяну до 14 апреля внести свои предложения на этот счет с учетом гарантий обеспечения безопасности для болельщиков и журналистов. Виндзор Джон добавил, что если Северная Корея «не сумеет найти подходящее нейтральное поле к этой дате, то AFC предложит свой вариант».

Ранее Федерация футбола Малайзии направила в AFC заявку с просьбой перенести встречу с командой КНДР из Пхеньяна на нейтральное поле в связи с тем, что из-за роста дипломатической напряженности между странами «возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности малайзийских спортсменов во время пребывания в КНДР».

В ответ AFC обещала рассмотреть все обстоятельства, связанные с проведением матча.

Причина дипломатического конфликта

4 марта Малайзия приняла решение выслать из страны посла КНДР, после чего ответные меры были предприняты в отношении главы малайзийской дипмиссии в Пхеньяне. Затем МИД КНДР временно наложил запрет на выезд граждан Малайзии из страны. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак ввел аналогичные ограничительные меры в отношении граждан КНДР.

Причиной дипломатического противостояния между двумя государствами стали обстоятельства внезапной смерти Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скончавшегося по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура 13 февраля. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия на него в аэропорту Куала- Лумпура запрещенного нервно- паралитического вещества VX («ви-экс»).

Версия КНДР

В Пхеньяне полагают, что убийство Ким Чен Нама было с самого начала подстроено властями США и Южной Кореи, а вещество VX, которым предположительно был отравлен гражданин КНДР, могло быть взято из американских запасов химического оружия. С таким утверждением выступил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.

«От “А” до “Я” этот случай является следствием безрассудных действий властей США и Южной Кореи, нацеленных на то, чтобы бросить тень на достоинство КНДР и обрушить социальный строй страны», — сказал дипломат на пресс- конференции в штаб-квартире ООН.

Власти Малайзии не исключают, что могут выдать тело Ким Чен Нама Пхеньяну в обмен на снятие запрета покидать пределы КНДР находящимся там гражданам этой страны. Как сообщил сегодня журналистам вице-премьер страны Ахмад Захид Хамиди, «мы рассматриваем любые возможности для возвращения их на родину», — сказал он.

Посольство Малайзии в Пхеньяне «функционирует в обычном режиме». Об этом сообщил ТАСС советник малайзийской дипмиссии в КНДР Мохамад Нор Азрин Мохамад Заин.

Текущими делами, по словам собеседника агентства, занимаются трое дипломатов. Сотрудники посольства и члены их семей «имеют возможность свободно перемещаться по Пхеньяну», добавил Заин.