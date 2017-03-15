Фанатам сборной Украины окажут информационную поддержку в Хорватии

Украинским футбольным фанатам в Хорватии будет оказываться поддержка в течение дней пребывания в Загребе, сообщается на странице Национальной сборной Украины в Facebook.

С вечера 23-го до утра 25-го марта в режиме нонстоп будет работать горячая линия для украинских болельщиков. По номеру +385 923 617 649 любой из наших любителей футбола сможет получить как информационную поддержку, так и помощь в случае форс-мажоров. В самом сердце Загреба (ул. Гаевая, 2 (Gajeva ul. 2) в помещении бара «Ritam Grada» будет расположено украинское фан-посольство, сотрудники которого тоже смогут предоставить вам квалифицированную консультацию по любым вопросам.

Ориентир для фанатов — центральная площадь города Бана Йосипа Елачича, рынок Долац, рядом (через квартал) — Музей хорватского спорта. Кстати, фан-посольства являются общеевропейской практикой на выездных матчах. И отныне, начиная с игры против Хорватии, фан-посольство будет работать на всех выездных матчах нашей сборной.

Как сообщал УНИАН, игра Хорватия-Украина состоится в Загребе 24 марта.

Эта игра может войти в историю как первая выездная игра сборной Украины, в которой у команды будет самая многочисленная фанатская поддержка. Ведь благодаря проекту «Верные сборной в Хорватию планируется выезд тысячи самых преданных поклонников нашей команды.