Фанатам сборной Украины окажут информационную поддержку в Хорватии
Фанатам будут оказывать поддержку в течение трех дней, в день перед игрой, в день игры и в день после игры.
Украинским футбольным фанатам в Хорватии будет оказываться поддержка в течение дней пребывания в Загребе, сообщается на странице Национальной сборной Украины в Facebook.
С вечера 23-го до утра 25-го марта в режиме нонстоп будет работать горячая линия для украинских болельщиков. По номеру +385 923 617 649 любой из наших любителей футбола сможет получить как информационную поддержку, так и помощь в случае
Ориентир для фанатов — центральная площадь города Бана Йосипа Елачича, рынок Долац, рядом (через квартал) — Музей хорватского спорта. Кстати,
Как сообщал УНИАН, игра
Эта игра может войти в историю как первая выездная игра сборной Украины, в которой у команды будет самая многочисленная фанатская поддержка. Ведь благодаря проекту «Верные сборной в Хорватию планируется выезд тысячи самых преданных поклонников нашей команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter