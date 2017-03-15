Бывший футболист ЦСКА Эльм завершил карьеру в сборной

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Об этом сообщил главный тренер национальной команды Янне Андерсон, слова которого приводит пресс-служба Шведской федерации футбола.

«Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе», — сказал тренер шведов.

В составе ЦСКА Эльм выступал с 2012 по 2014 год и стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны. В настоящее время 28-летний швед выступает в шведском чемпионате за «Кальмар».