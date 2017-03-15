Бывший футболист ЦСКА Эльм завершил карьеру в сборной
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм завершил выступления в сборной Швеции по футболу.
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Об этом сообщил главный тренер национальной команды Янне Андерсон, слова которого приводит
«Расмус Эльм говорил со мной, заявив, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе», — сказал тренер шведов.
В составе ЦСКА Эльм выступал с 2012 по 2014 год и стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды Суперкубок страны. В настоящее время 28-летний швед выступает в шведском чемпионате за «Кальмар».
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