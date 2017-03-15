Глава Федерации футбола Хорватии: Снизили цены на билеты на матч с Украиной, чтобы стадион был заполнен
Президент Хорватского футбольного союза, легендарный в прошлом футболист Давор Шукер, ответил на вопрос о предстоящем матче Хорватия — Украина в эфире местного телеканала HNTV, сообщает Zbirna.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На вопрос о степени важности грядущего сражения, Шукер ответил: «Для нас сейчас это самый важный матч. Мы намерено снизили цены на билеты, чтобы стадион был заполнен до отказа. Надеюсь, поединок станет праздником футбола, который не омрачат выходки хулиганов. Мы все сделаем для этого!».
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта на загребском стадионе Максимир.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter