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15 марта 2017, 13:52 | Футбол: Сборные | УНИАН

Глава Федерации футбола Хорватии: Снизили цены на билеты на матч с Украиной, чтобы стадион был заполнен

Президент Хорватского футбольного союза, легендарный в прошлом футболист Давор Шукер, ответил на вопрос о предстоящем матче Хорватия — Украина в эфире местного телеканала HNTV, сообщает Zbirna.com.

Легендарный в прошлом игрок. а ныне хорватский функционер рассказал о подготовке к матчу со сборной Украины. Увеличить
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На вопрос о степени важности грядущего сражения, Шукер ответил: «Для нас сейчас это самый важный матч. Мы намерено снизили цены на билеты, чтобы стадион был заполнен до отказа. Надеюсь, поединок станет праздником футбола, который не омрачат выходки хулиганов. Мы все сделаем для этого!».

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта на загребском стадионе Максимир.

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