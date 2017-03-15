Власти Сочи рекомендовали зрителям прибыть на матч Россия — Бельгия за три-четыре часа
СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Сочи разработали памятку для болельщиков предстоящего в конце марта товарищеского матча футбольных сборных России и Бельгии. В частности, зрителям рекомендуется размещаться в отелях поблизости от стадиона и прибыть на матч за
три-четыре часа до игры, сообщается на сайте администрации города-курорта.
Товарищеская встреча Россия — Бельгия состоится на стадионе «Фишт» 28 марта. «Для того, чтобы прибыть на стадион комфортно и не пропустить ничего важного, администрация города Сочи рекомендует: иногородним болельщикам рассмотреть места для размещения в непосредственной близости к стадиону. В район расположения стадиона “Фишт” необходимо прибывать заблаговременно, лучше за
Столь ранее прибытие к месту проведения матча также связано с необходимостью прохождения зон контроля и досмотра непосредственно на стадион. «Не берите с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей», — напоминают в мэрии Сочи.
Добираться до стадиона рекомендуется общественным транспортом, автолюбителей призывают заблаговременно уточнять места парковок.
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