Товарищеская встреча Россия — Бельгия состоится на стадионе «Фишт» 28 марта. «Для того, чтобы прибыть на стадион комфортно и не пропустить ничего важного, администрация города Сочи рекомендует: иногородним болельщикам рассмотреть места для размещения в непосредственной близости к стадиону. В район расположения стадиона “Фишт” необходимо прибывать заблаговременно, лучше за три-четыре часа до начала матча. Спланируйте заранее это время: в Олимпийском парке есть все возможности, чтобы провести это время интересно», — отмечается к обращении к футбольным болельщикам.

Столь ранее прибытие к месту проведения матча также связано с необходимостью прохождения зон контроля и досмотра непосредственно на стадион. «Не берите с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей», — напоминают в мэрии Сочи.

Добираться до стадиона рекомендуется общественным транспортом, автолюбителей призывают заблаговременно уточнять места парковок.