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15 марта 2017, 13:40 | Футбол: Сборные | ТАСС

Власти Сочи рекомендовали зрителям прибыть на матч Россия — Бельгия за три-четыре часа

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Сочи разработали памятку для болельщиков предстоящего в конце марта товарищеского матча футбольных сборных России и Бельгии. В частности, зрителям рекомендуется размещаться в отелях поблизости от стадиона и прибыть на матч за три-четыре часа до игры, сообщается на сайте администрации города-курорта.

Товарищеская встреча Россия — Бельгия состоится на стадионе «Фишт» 28 марта. «Для того, чтобы прибыть на стадион комфортно и не пропустить ничего важного, администрация города Сочи рекомендует: иногородним болельщикам рассмотреть места для размещения в непосредственной близости к стадиону. В район расположения стадиона “Фишт” необходимо прибывать заблаговременно, лучше за три-четыре часа до начала матча. Спланируйте заранее это время: в Олимпийском парке есть все возможности, чтобы провести это время интересно», — отмечается к обращении к футбольным болельщикам.

Столь ранее прибытие к месту проведения матча также связано с необходимостью прохождения зон контроля и досмотра непосредственно на стадион. «Не берите с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей», — напоминают в мэрии Сочи.

Добираться до стадиона рекомендуется общественным транспортом, автолюбителей призывают заблаговременно уточнять места парковок.

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