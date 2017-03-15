Марио Гомес покинет сборную Германии после чемпионата мира 2018 года

«Да, я действительно исхожу из того, что мундиаль-2018 станет для меня последним турниром в национальной команде. Нужно быть реалистом: во время чемпионата мира мне исполнится 33 года. Не думаю, что есть много форвардов, которые в 35−36 лет отличаются теми качествами, которые были у Мирослава Клозе. Что же касается конкуренции, то с этим у меня нет проблем. Я 10 лет конкурировал с Клозе, который был одним из лучших нападающих мира всех времён. И благодаря борьбе с ним я прогрессировал», — цитирует Гомеса Sport Bild.