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15 марта 2017, 10:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Марио Гомес покинет сборную Германии после чемпионата мира 2018 года

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес отметил, что чемпионат мира 2018 года станет для него последним турниром, в котором он примет участие в составе сборной Германии. Гомес обосновывает это своим возрастом.

«Да, я действительно исхожу из того, что мундиаль-2018 станет для меня последним турниром в национальной команде. Нужно быть реалистом: во время чемпионата мира мне исполнится 33 года. Не думаю, что есть много форвардов, которые в 35−36 лет отличаются теми качествами, которые были у Мирослава Клозе. Что же касается конкуренции, то с этим у меня нет проблем. Я 10 лет конкурировал с Клозе, который был одним из лучших нападающих мира всех времён. И благодаря борьбе с ним я прогрессировал», — цитирует Гомеса Sport Bild.

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