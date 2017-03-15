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15 марта 2017, 9:58 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Черчесов против совмещения постов в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию «СЭ».

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> посетил редакцию СЭ. Увеличить
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Он подчеркнул, что не собирается совмещать посты в национальной команде и клубе. Его предшественник Леонид Слуцкий с августа 2015 по июнь 2016 года возглавлял сборную и ЦСКА.

— Не так давно вы еще были клубным тренером. Отлично выступали в Лиге Европы с «Динамо», побеждали в чемпионате и Кубке Польши с «Легией». Уже достаточно давно возглавляете сборную и можете сравнить с клубной работой. В чем отличие?

— Профессия та же, подход — другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Все-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно ее упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях. И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определенное влияние может происходить. В клубах у них могут быть одни требования, в сборной — чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться.

— Если бы гипотетически вам предложили совмещение, вы бы его отмели автоматически?

— Да!

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