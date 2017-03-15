Черчесов против совмещения постов в сборной и клубе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию «СЭ».
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Он подчеркнул, что не собирается совмещать посты в национальной команде и клубе. Его предшественник Леонид Слуцкий с августа 2015 по июнь 2016 года возглавлял сборную и ЦСКА.
— Не так давно вы еще были клубным тренером. Отлично выступали в Лиге Европы с «Динамо», побеждали в чемпионате и Кубке Польши с «Легией». Уже достаточно давно возглавляете сборную и можете сравнить с клубной работой. В чем отличие?
— Профессия та же, подход — другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным.
— Если бы гипотетически вам предложили совмещение, вы бы его отмели автоматически?
— Да!
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