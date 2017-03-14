Сборной Кот-д’Ивуара в матче с Россией будет руководить местный тренер
Сборной Кот-д’Ивуара в товарищеском матче с Россией будет руководить местный специалист Ибраим Камара, который до сих пор был помощником главного тренера Мишеля Дюссюие.
Француз подал в отставку после того, как на Кубке Африки-2017 «слоны», победители предыдущего первенства континента, не вышли из группы.
Национальная федерация футбола объявила конкурс на замещение вакантной должности. Однако, как сообщил сайт
Под началом Ибраима Камара ивуарийцы выиграли в 2013 году Кубок Африки для футболистов моложе 17 лет.
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