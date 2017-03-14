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14 марта 2017, 17:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Ближайшие матчи сборной России будут судить арбитры из Румынии и Польши

Стали известны имена арбитров, которым предстоит обслуживать ближайшие контрольные матчи с участием сборной России, информирует сайт РФС.

Матч Россия — Кот-д’Ивуар, который пройдёт 24 марта на стадионе «Краснодар» в Краснодаре, обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.

Матч Россия — Румыния, который состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.

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