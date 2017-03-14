Ближайшие матчи сборной России будут судить арбитры из Румынии и Польши

Матч Россия — Кот-д’Ивуар, который пройдёт 24 марта на стадионе «Краснодар» в Краснодаре, обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.



Матч Россия — Румыния, который состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.