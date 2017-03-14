Пять игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана
Национальная сборная Казахстана 19 марта соберется на базе сборных команд в Талгаре, после чего отправится в Никосию, Кипр для проведения товарищеского матча против местной сборной, после чего сыграет с Арменией в рамках квалификации чемпионата мира-2018.
Главный тренер сборной Александр Бородюк вызвал в расположение сборной пять игроков «Астаны». Так вызов в главную команду страны получили защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко, полузащитник Серикжан Мужиков и форвард Роман Муртазаев.
Напомним, что игра с Кипром состоится 22 марта, а с Арменией — 26 числа этого же месяца.
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