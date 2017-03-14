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14 марта 2017, 10:20 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Пять игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Национальная сборная Казахстана 19 марта соберется на базе сборных команд в Талгаре, после чего отправится в Никосию, Кипр для проведения товарищеского матча против местной сборной, после чего сыграет с Арменией в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

Главный тренер сборной Александр Бородюк вызвал в расположение сборной пять игроков «Астаны». Так вызов в главную команду страны получили защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко, полузащитник Серикжан Мужиков и форвард Роман Муртазаев.

Напомним, что игра с Кипром состоится 22 марта, а с Арменией — 26 числа этого же месяца.

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