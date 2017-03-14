Пять игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Александр Бородюк вызвал в расположение сборной пять игроков «Астаны». Так вызов в главную команду страны получили защитники Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко, полузащитник Серикжан Мужиков и форвард Роман Муртазаев.



Напомним, что игра с Кипром состоится 22 марта, а с Арменией — 26 числа этого же месяца.