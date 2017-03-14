Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29063374/
14 марта 2017, 12:38 | Футбол: Сборные | Volga News

Александр Зуев и Александр Глеб вызваны в свои сборные

Двое игроков «Крыльев» получили вызовы в свои национальные сборные.

Полузащитник Александр Глеб вызван в сборную Белоруссии (главный тренер Игорь Криушенко). 25-го марта Беларусь сыграет в Стокгольме со сборной Швеции в рамках отбора к ЧМ-2018, а 28-го марта в товарищеском матче встретится с командой Македонии в Скопье.

На две товарищеские игры в состав молодежной сборной России U-21 (главный тренер Евгений Бушманов) вызван полузащитник «КС» Александр Зуев. Российская молодежка проведет сборы в Новогорске и испанской Марбелье. В Испании россияне 24-го марта сыграют с командой Румынии, а 28-го со сборной Норвегии, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Пять игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Пять игроков «Астаны» вызваны в сборную Казахстана

Национальная сборная Казахстана 19 марта соберется на базе сборных команд в Талгаре, после чего отправится в Никосию, Кипр для проведения товарищеского матча против местной сборной, после чего сыграет с Арменией в рамках квалификации чемпионата мира-2018.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Очередная компания оставляет самарские дороги без гарантии

На "КуйбышевАзоте" произошел крупный пожар

Под Тольятти дикие собаки загрызли 30 косуль и нападали на людей