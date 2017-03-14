Александр Зуев и Александр Глеб вызваны в свои сборные

Полузащитник Александр Глеб вызван в сборную Белоруссии (главный тренер Игорь Криушенко). 25-го марта Беларусь сыграет в Стокгольме со сборной Швеции в рамках отбора к ЧМ-2018, а 28-го марта в товарищеском матче встретится с командой Македонии в Скопье.

На две товарищеские игры в состав молодежной сборной России U-21 (главный тренер Евгений Бушманов) вызван полузащитник «КС» Александр Зуев. Российская молодежка проведет сборы в Новогорске и испанской Марбелье. В Испании россияне 24-го марта сыграют с командой Румынии, а 28-го со сборной Норвегии, сообщает официальный сайт самарского клуба.