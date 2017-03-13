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https://sport.mail.ru/news/football-national/29062220/
13 марта 2017, 19:26 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Виталий Родионов и Ренан Брессан получили вызов в футбольную сборную Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко назвал имена кандидатов на мартовские матчи. Среди вызванных на тренировочный сбор — Виталий Родионов и Ренан Брессан, которые давно не привлекались в состав белорусской дружины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Футболисты сборной <span class=error>Беларуси</span> с 20 марта будут тренироваться в Минске на полях <span class=error>АБФФ</span> в Веснянке. На 24 марта намечен вылет в Стокгольм где 25 марта состоится очередной отборочный матч чемпионата мира — 2018 со сборной Швеции. Увеличить
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Полный список приглашенных в тренировочный лагерь сборной Беларуси включает 24 игрока:

вратари — Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Оренбург», Россия);.

защитники — Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба — «Оренбург», Россия);.

полузащитники — Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Александр Глеб («Крылья Советов», Самара, Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавеш», Португалия);.

нападающие — Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Футболисты сборной Беларуси с 20 марта будут тренироваться в Минске на полях АБФФ в Веснянке. На 24 марта намечен вылет в Стокгольм, где 25 марта состоится очередной отборочный матч чемпионата мира — 2018 со сборной Швеции. После этой встречи белорусские футболисты отправятся в Скопье на товарищеский поединок с командой Македонии, который пройдет 28 марта.

Игорь Криушенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Беларуси 1 марта, сменив на этом посту Александра Хацкевича.

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