Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29061519/
13 марта 2017, 17:58 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Кафу: Россия — фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборной

Двукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.

«Мне кажется, в финале сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении.

Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций — как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно — и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира, — приводит слова Кафу официальный сайт ФИФА.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Добавим, что в составе сборной Бразилии Кафу стал победителем Кубка конфедераций в 1997 году во Франции.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России

«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к товарищеским матчам Кот-д`Ивуаром (26 марта) и Бельгией (29 марта).
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Бомба! Откровенная фотосессия трехкратной олимпийской чемпионки Александры Райсман

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)