Гасилин и Чалов вызваны в молодежную сборную России на матчи с румынами и норвежцами
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Нападающий пермского «Амкара» Алексей Гасилин и форвард московского ЦСКА Федор Чалов вызваны в молодежную сборную России на товарищеские матчи с командами Румынии и Норвегии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Матчи со сборными Румынии и Норвегии состоятся в испанской Марбелье 24 и 28 марта соответственно. Эти игры станут дебютными для Евгения Бушманова на посту старшего тренера молодежной сборной России.
Полностью состав молодежной сборной России на данные встречи выглядит следующим образом:
- Вратари: Евгений Гошев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).
- Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Денис Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2» Москва).
- Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей»), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел» Воронеж), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).
- Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар» Пермь), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Федор Чалов (ЦСКА).
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