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13 марта 2017, 16:31 | Футбол: Сборные | Советский спорт

«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к товарищеским матчам Кот-д`Ивуаром (26 марта) и Бельгией (29 марта).

Обозреватель Советского спорта Евгений <span class=error>Ловчев</span> — о списке футболистов вызванных главным тренером Станиславом <span class=error>Черчесовым</span> в сборную России. Увеличить
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Кокорин играет неважно

Почему Кокорина нет в списке? Да он играет неважно, причины сугубо футбольные. История с нарушением ПДД в Москве не играет никакой роли. Например, в матче с «Амкаром» он бегал поперек поля и не обострял, хотя игрок его плана это делать обязан. Кокорин уже в умах людей, даже тех, кто с ним работал, а Черчесов пересекался с ним в «Динамо», перестал быть звездой и игроком, которого всегда и в любом состоянии нужно привлекать в сборную. Жирков, кстати, тоже. Без него легко можно представить состав.

«Черчесов все еще находится в поиске»

Пока тренерский штаб во главе с Черчесовым не определился с составом сборной. Стопроцентных кандидатов, которые играют лучше других, практически нет. Исключение — только Акинфеев. В связи с этим ищутся какие-то варианты, привлекаются футболисты, которые просто играют в основных составах своих клубов здесь и сейчас.

Если говорить об отдельных линиях и игроках, наиболее уязвимая зона на сегодня — центр обороны. Особенно после того, как Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду. Да, есть Кутепов, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, но они ничего никому еще не доказали. И нельзя сказать, что они лидеры, в отличие от Березуцкого. Все еще идет поиск, хотя уже осталось менее 100 дней до Кубка конфедераций. Посыл тренерского штаба таков — ребята, творите, показывайте себя!

Игру Беленова можно было не заметить только специально

Отгадать 11 основных игроков, которые железно выйдут в одном из ближайших матчей, я бы не смог, это очень сложно. Наверное, только кандидатура Акинфеева не вызывает вопросов. Марио Фернандес может сыграть справа, Комбаров — слева. При игре в три центральных защитника себя смогут показать Васин, Кудряшов и кто-то еще. Важно, что у нас не возникает вопроса: а почему кого-то в этот список не включили? Вопрос в другом: а за что берут всех этих игроков, за какие заслуги? Поэтому сейчас в списке значатся все более-менее заметные российские футболисты.

Беленов? Надо было специально не заметить его прекрасную игру, чтобы не пригласить в сборную. Он ведь был на виду еще в «Анжи», выручает, спасает. Во вратарской линии у нас давно есть номер один — Акинфеев — все остальные — это вторые номера: Рыжиков, Крицюк, Лодыгин, Ребров, Беленов, Габулов, кто-то еще. Сейчас лучше выглядят Беленов и Крицюк.

Бухаров сейчас сильнее Дзюбы

Вызов Бухарова в сборную — прекрасная новость. Он сейчас играет очень хорошо. Его позиция схожа с позицией Дзюбы, но он быстрее Артема и играет вверху лучше на данном этапе сезона. Отмечу, что Бухаров вызван в сборную вместе с Полозом и Ерохиным, это уже о чем-то говорит, о клубных связках в игре. Эту тройку необходимо лишь обслуживать мячами, тогда они покажут себя. Раньше говорили, что Дзюба и Кокорин дополняют друг друга, что у Дзюбы нет конкурента. А теперь есть — Бухаров.

Смолов? Он вообще лучший наш нападающий. Его необходимо вызывать в сборную в любом состоянии. Времени восстановиться от надрыва задней поверхности бедра у него хватит, матчи состоятся 26 и 28 марта. Думаю, он вполне может сыграть уже против «Сельты» в этот четверг.

Самедов — Глушаков — Комбаров — еще один клубный вариант, который Черчесов может использовать. Думаю, эта сборная так или иначе будет составлена из клубных связок.

Отсутствие Денисова? Видимо, все еще существует эхо конфликта. Один мудрый человек — Юрий Семин — как-то находит общий язык с Денисовым, а в сборной другого классического опорного полузащитника высокого класса нет. Конечно, поведение Денисова по отношению к Черчесову неприемлемо, но важно забыть о личных амбициях и старых обидах во имя страны. Впереди чемпионат мира и Кубок конфедераций, не все измеряется деньгами. А если что-то не так — поговорите с Черчесовым после турниров, а сейчас поступите мудро ради России. Стране, которая тебе многое дала, ты в какой-то момент тоже должен что-то отдать.

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Футболист «Ростова» Бухаров признался, что не ожидал вызова в сборную России

Футболист «Ростова» Бухаров признался, что не ожидал вызова в сборную России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий «Ростова» Александр Бухаров заявил, что вызов в сборную России на товарищеские матчи против команд Кот-д`Ивуара и Бельгии оказался для него неожиданным. Слова футболиста приводит пресс-служба «Ростова».
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