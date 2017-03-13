«Кокорина нет? Он перестал быть звездой». Ловчев о составе сборной России
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о списке футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к товарищеским матчам Кот-д`Ивуаром (26 марта) и Бельгией (29 марта).
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Кокорин играет неважно
Почему Кокорина нет в списке? Да он играет неважно, причины сугубо футбольные. История с нарушением ПДД в Москве не играет никакой роли. Например, в матче с «Амкаром» он бегал поперек поля и не обострял, хотя игрок его плана это делать обязан. Кокорин уже в умах людей, даже тех, кто с ним работал, а Черчесов пересекался с ним в «Динамо», перестал быть звездой и игроком, которого всегда и в любом состоянии нужно привлекать в сборную. Жирков, кстати, тоже. Без него легко можно представить состав.
«Черчесов все еще находится в поиске»
Пока тренерский штаб во главе с Черчесовым не определился с составом сборной. Стопроцентных кандидатов, которые играют лучше других, практически нет. Исключение — только Акинфеев. В связи с этим ищутся
Если говорить об отдельных линиях и игроках, наиболее уязвимая зона на сегодня — центр обороны. Особенно после того, как Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду. Да, есть Кутепов, Кудряшов, Семенов, Нойштедтер, но они ничего никому еще не доказали. И нельзя сказать, что они лидеры, в отличие от Березуцкого. Все еще идет поиск, хотя уже осталось менее 100 дней до Кубка конфедераций. Посыл тренерского штаба таков — ребята, творите, показывайте себя!
Игру Беленова можно было не заметить только специально
Отгадать 11 основных игроков, которые железно выйдут в одном из ближайших матчей, я бы не смог, это очень сложно. Наверное, только кандидатура Акинфеева не вызывает вопросов. Марио Фернандес может сыграть справа, Комбаров — слева. При игре в три центральных защитника себя смогут показать Васин, Кудряшов и
Беленов? Надо было специально не заметить его прекрасную игру, чтобы не пригласить в сборную. Он ведь был на виду еще в «Анжи», выручает, спасает. Во вратарской линии у нас давно есть номер один — Акинфеев — все остальные — это вторые номера: Рыжиков, Крицюк, Лодыгин, Ребров, Беленов, Габулов,
Бухаров сейчас сильнее Дзюбы
Вызов Бухарова в сборную — прекрасная новость. Он сейчас играет очень хорошо. Его позиция схожа с позицией Дзюбы, но он быстрее Артема и играет вверху лучше на данном этапе сезона. Отмечу, что Бухаров вызван в сборную вместе с Полозом и Ерохиным, это уже о
Смолов? Он вообще лучший наш нападающий. Его необходимо вызывать в сборную в любом состоянии. Времени восстановиться от надрыва задней поверхности бедра у него хватит, матчи состоятся 26 и 28 марта. Думаю, он вполне может сыграть уже против «Сельты» в этот четверг.
Самедов — Глушаков — Комбаров — еще один клубный вариант, который Черчесов может использовать. Думаю, эта сборная так или иначе будет составлена из клубных связок.
Отсутствие Денисова? Видимо, все еще существует эхо конфликта. Один мудрый человек — Юрий Семин —
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