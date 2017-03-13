Тимофей Калачев не сыграет за сборную Беларуси в матчах против Швеции и Македонии

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Ранее игрок «Ростова» объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако первый зампред БФФ Сергей Сафарьян на пресс-конференции заявил, что игрок еще не прощался со сборной.