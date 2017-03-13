Тимофей Калачев не сыграет за сборную Беларуси в матчах против Швеции и Македонии
По сведениям «ПБ», белорусский легионер «Ростова» Тимофей Калачев не будет принимать участия в матчах сборной Беларуси со шведами и македонцами.
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Ранее игрок «Ростова» объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако первый зампред БФФ Сергей Сафарьян на
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