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13 марта 2017, 16:24 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Тимофей Калачев не сыграет за сборную Беларуси в матчах против Швеции и Македонии

По сведениям «ПБ», белорусский легионер «Ростова» Тимофей Калачев не будет принимать участия в матчах сборной Беларуси со шведами и македонцами.

По сведениям ПБ белорусский легионер Ростова Тимофей <span class=error>Калачев</span> не будет принимать участия в матчах сборной <span class=error>Беларуси</span> со шведами и македонцами. Увеличить
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Ранее игрок «Ростова» объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако первый зампред БФФ Сергей Сафарьян на пресс-конференции заявил, что игрок еще не прощался со сборной.

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Новый тренер белорусской «молодежки» Людас Румбутис вызвал на первый сбор 33 футболиста

Новый тренер белорусской «молодежки» Людас Румбутис вызвал на первый сбор 33 футболиста

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21) во главе с Людасом Румбутисом вызвал на товарищеские матчи с командами Литвы и Латвии 33 игрока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
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