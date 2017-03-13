Футболист «Ростова» Бухаров признался, что не ожидал вызова в сборную России
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий «Ростова» Александр Бухаров заявил, что вызов в сборную России на товарищеские матчи против команд Кот-д`Ивуара и Бельгии оказался для него неожиданным. Слова футболиста приводит
пресс-служба «Ростова».
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В понедельник был объявлен список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи. Всего в состав сборной вошли 27 футболистов. Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба, с бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
«Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс», — сказал Бухаров.
32-летний Бухаров провел в текущем сезоне 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. В последнем матче Лиги Европы 9 марта против английского «Манчестер Юнайтед» Бухаров забил гол, который позволил «Ростову» сравнять счет (1:1).
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