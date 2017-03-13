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https://sport.mail.ru/news/football-national/29059521/
13 марта 2017, 15:45 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Новый тренер белорусской «молодежки» Людас Румбутис вызвал на первый сбор 33 футболиста

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по футболу (U-21) во главе с Людасом Румбутисом вызвал на товарищеские матчи с командами Литвы и Латвии 33 игрока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Тренировочный сбор белорусской <span class=error>молодежки</span> начнется 20 марта в Минске через четыре дня команда отправится в Вильнюс где 25 марта сыграет со сверстниками из Литвы а 26 марта — из Латвии. Увеличить
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К предстоящим спаррингам, которые состоятся в литовской столице, будут готовиться:

вратари — Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Джемал Куршубадзе («Минск»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.

защитники — Кирилл Печенин («Витебск»), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк), Денис Левицкий («Днепр», Могилев), Максим Яблонский, Егор Хвалько (оба — «Неман», Гродно), Олег Чмыриков («Гомель»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Чиж, Тимофей Лукашевич (оба — «Динамо», Минск), Владислав Борисенко («Славия», Мозырь), Алексей Иванов («Динамо», Брест);.

полузащитники — Максим Павловец («Славия», Мозырь), Ярослав Яроцкий, Владислав Климович (оба — «Неман», Гродно), Роман Кривулькин, Максим Санец (оба — «Крумкачы», Минск), Валерий Громыко, Дмитрий Бессмертный (оба — «Минск»), Михаил Шибун («Шахтер» Солигорск), Владислав Федотов, Алексей Тараканов (оба — «Ислочь», Минский район), Евгений Березкин, Александр Джигеро (оба — БАТЭ, Борисов), Евгений Велько («Динамо», Минск), Юрий Ловец («Торпедо» Минск);.

нападающие — Артем Кийко, Роман Юзепчук (оба — «Динамо», Минск), Артем Васильев, Евгений Шевченко (оба — «Минск»), Дмитрий Антилевский (БАТЭ, Борисов).

Тренировочный сбор белорусской «молодежки» начнется 20 марта в Минске, через четыре дня команда отправится в Вильнюс, где 25 марта сыграет со сверстниками из Литвы, а 26 марта — из Латвии.

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