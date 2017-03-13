7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Заявочный лист Черчесова, как и всегда, оригинален и необычен. Изучаем самые интересные пункты.

1. Без Березуцкого

Уходит эпоха. Пара защитников, которая казалась вечной, решила уступить место более молодым игрокам. Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич почти 10 лет считались безоговорочно сильнейшими центральными защитниками страны. Теперь настало время нового поколения. Один из его представителей, Виктор Васин, призывался под знамёна сборной ещё в 2010 году, но после провального матча с бельгийцами надолго ушёл в тень. Спустя семь лет Васин — игрок основы ЦСКА и один из самых стабильных защитников в стране, потому его вызов вместо объявившего о завершении карьеры в сборной Василия Березуцкого логичен. Видимо, без защитника из ЦСКА национальная команда обойтись просто не может. А в отношении Василия остаётся только сказать «спасибо».



2. Без Кокорина

Зато сборная Черчесова пока спокойно обходится без человека, который в своё время считался главным талантом своего поколения в России. В этом сезоне Кокорин не блещет результативностью — всего три мяча в 19 матчах РФПЛ, — зато имеет постоянное место в составе. Сам Александр признался, что его не нервирует то, что забивает он редко: главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак». А вот Черчесова вопрос результативности и кое-чего ещё, видимо, волнует больше. На ближайшие игры Кокорин не вызван. Так же как и его партнёр Шатов и друг Мамаев.



3. С Бухаровым

Место Кокорина в заявке занял форвард «Ростова» Александр Бухаров, про которого, наверное, многие успели уже позабыть. 12 марта Александр отпраздновал 32-летие, а на следующий день получил один из главных подарков — первый за семь лет вызов в сборную. В шести играх после возобновления сезона Бухаров записал на свой счёт три мяча (один — в ворота «Манчестер Юнайтед»), и на время даже усадил на скамейку Сердара Азмуна. Успехи ветерана не остались без внимания Черчесова — теперь у тренера в обойме сразу два габаритных форварда.

4. «Спартак» — базовый клуб сборной

Впервые со времён Романцева в сборную России вызваны шесть спартаковцев. В заявке Черчесова оказались защитники Кутепов и Джикия, а также полузащитники Глушаков, Зобнин, Самедов и Комбаров (да, Дмитрий заявлен как хавбек). Пять представителей делегировал ЦСКА, по четыре — «Краснодар» и «Ростов», всего двух — «Зенит». Можно смело говорить, что с уходом Игнашевича и Березуцкого, а также спада в игре «Зенита» «Спартак» постепенно становится базовым клубом для сборной России.



5. Снова с Нойштедтером

После провала на Евро Станислав Черчесов серьёзно перекроил состав. Многие, в том числе и Роман Нойштедтер, надолго выпали из обоймы, а их место заняли дебютанты. Летом ходило много слухов о переезде защитника «Шальке» в РФПЛ, но в итоге Роман оказался в Турции. Спустя девять месяцев он вновь вызван в сборную. Правда, пока понять, чем руководствовался Черчесов, делая ставку на Нойштедтера, сложно. В 10 последних матчах турецкой Суперлиги защитник появился на поле лишь пять раз, трижды проведя на поле весь матч. А в последнем туре «Фенербахче» и вовсе пропустил два гола от «Аланьяспора». Правда, игру в итоге выиграл. Таким образом, в сборной вновь появился представитель зарубежного чемпионата.



6. Снова с Головиным

Тем же «санкциям», что и Нойштедтер, подвергся и Александр Головин, появление которого в заявке, а тем более в основе сборной на Евро для многих стало сюрпризом. После неудачной игры и обвинений в «бесстыжести» молодой хавбек ЦСКА пропал из сборной, что породило множество разговоров о том, что Головин — просто протеже Слуцкого. Сегодня Александр был впервые вызван в национальную команду при новом тренере. Второй шанс для 20-летнего игрока доказать, что на домашнем чемпионате мира команда Черчесова без него не обойдётся.

