Орлов: Черчесов вызвал на сбор футболистов, которые сейчас хорошо играют
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал доля подготовки к товарищеским матчам тех футболистов, которые сейчас хорошо играют. Такое мнение ТАСС высказал известный телекомментатор Геннадий Орлов.
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На матчи с командами Кот-д’Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта, Сочи) вызвано 27 игроков. При этом из «Зенита» вызваны всего два футболиста: полузащитник Юрий Жирков и нападающий Артем Дзюба.
«Замечательный состав, поддерживаю этот выбор по всем кандидатурам. Станислав Саламович берет тех, кто на сегодня хорошо играет, — сказал Орлов. — Вызов только двух игроков “Зенита” не удивил, потому что футболисты “Зенита” сегодня не играют так, как могут играть, и находятся в плохой форме».
В сборную России не вызван нападающий
«У нас были Стрельцов, Банишевский, другие футболисты, которые не были образцом правильного поведения в жизни. Но тренер всегда исходит из того, нужен этот игрок команде или нет, и критерий вызова или невызова только один — игра. Конечно, если наказание тюремное, то в команду человек не попадет. Черчесов правильно сказал, что его не устраивает такое поведение, но главный показатель — это футбол», — подчеркнул специалист.
В национальную команду также вызваны натурализованный бразилец защитник Марио Фернандес, чье участие в матче под вопросом, поскольку он может начать выступать за нее только ориентировочно с мая этого года, а также выступавший на чемпионате Европы 2016 года полузащитник Роман Нойштедтер, который получил российское гражданство в прошлом году. «Фернандес — прекрасный правый защитник, лучший в нашем футболе на сегодняшний день. По Нойштедтеру, если его вызывают, значит рассчитывают на него. Во всяком случае, на чемпионате Европы он нам ничем не помог», — резюмировал собеседник агентства.
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