Орлов: Черчесов вызвал на сбор футболистов, которые сейчас хорошо играют

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На матчи с командами Кот-д’Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта, Сочи) вызвано 27 игроков. При этом из «Зенита» вызваны всего два футболиста: полузащитник Юрий Жирков и нападающий Артем Дзюба.

«Замечательный состав, поддерживаю этот выбор по всем кандидатурам. Станислав Саламович берет тех, кто на сегодня хорошо играет, — сказал Орлов. — Вызов только двух игроков “Зенита” не удивил, потому что футболисты “Зенита” сегодня не играют так, как могут играть, и находятся в плохой форме».

В сборную России не вызван нападающий санкт-петербургского клуба Александр Кокорин. Ранее Черчесов сказал, что его не устраивает поведение форварда, которому грозит лишение водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения.

«У нас были Стрельцов, Банишевский, другие футболисты, которые не были образцом правильного поведения в жизни. Но тренер всегда исходит из того, нужен этот игрок команде или нет, и критерий вызова или невызова только один — игра. Конечно, если наказание тюремное, то в команду человек не попадет. Черчесов правильно сказал, что его не устраивает такое поведение, но главный показатель — это футбол», — подчеркнул специалист.

В национальную команду также вызваны натурализованный бразилец защитник Марио Фернандес, чье участие в матче под вопросом, поскольку он может начать выступать за нее только ориентировочно с мая этого года, а также выступавший на чемпионате Европы 2016 года полузащитник Роман Нойштедтер, который получил российское гражданство в прошлом году. «Фернандес — прекрасный правый защитник, лучший в нашем футболе на сегодняшний день. По Нойштедтеру, если его вызывают, значит рассчитывают на него. Во всяком случае, на чемпионате Европы он нам ничем не помог», — резюмировал собеседник агентства.