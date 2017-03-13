Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в ближайших матчах сборной России по футболу

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Уроженец Бразилии получил гражданство РФ в июле прошлого года и уже вызывался главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для знакомства. Однако, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ — т. е. ориентировочно с мая 2017 года. В понедельник 26-летний крайний защитник попал в список 27 игроков, вызванных для подготовки команды к товарищеским играм с ивуарийцами (24 марта в Краснодаре) и бельгийцами (28 марта в Сочи).

«Он не сможет сыграть — необходимый по регламенту срок еще не прошел, — заявил Бабаев. — Он сможет сыграть не раньше мая. Как и говорил раньше Станислав Саламович (Черчесов, главный тренер сборной — прим. ТАСС), игрок вызван для знакомства и адаптации».

В то же время президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в декабре высказал уверенность, что Фернандес сможет выйти на поле в мартовских играх. По информации ТАСС, на данный момент РФС ведет переговоры с ФИФА по поводу Фернандеса, и вероятность того, что защитник дебютирует за сборную страны уже в марте, есть.

Комментарий РФС и ФИФА по данному вопросу пока получить не удалось.