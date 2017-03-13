Станислав Черчесов: Кокорина нет по спортивному принципу

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Состав сборной России (позиции игроков согласно сайту РФС)

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все — ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

— Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. Насколько это было для вас ожидаемо?

— У нас с Василием был разговор, он свое решение аргументировал. Надо принять его как есть. Неслучайно Березуцкий был нашим капитаном, планы на него были. Но на сегодня ситуация поменялась, и мы от нее отталкиваемся.

Но мы со счета никого не сбрасываем. Чемпионат мира больше чем через год. И если те, кого мы сейчас наигрываем, не созреют, то тот же Березуцкий еще может нам помочь. У него сто матчей за сборную. Не думаю, что лишний товарищеский матч будет ему в помощь. Это касается и других опытных игроков.

— Отказ Березуцкого не повлияет на тактические планы?

— Нет. Мы говорили, что переходим на игру в три центральных защитника, и от этого не отказывается. Так заставляет нас ситуация.

— Кто будет капитаном?

— Соберемся, решим. Вице-капитанами были Акинфеев, Самедов. Не думаю, что нас ждут какие-то сюрпризы.

— Фернандес уже имеет право сыграть в предстоящих матчах?

— Знал, что такой вопрос прозвучит. Фернандес вызывается, чтобы стать частью коллектива. Сбор должен в этом плане помочь. В прошлый раз он получил травму. А что касается юридических тонкостей, то лучше это уточнить у юристов РФС. А то могу сказать что-то не то.

— Джикия за «Спартак» пока не играет, но в списке есть. Вызвали его по тому же принципу, что в том году Новосельцева, не игравшего за «Зенит» после перехода из «Ростова»?

— Параллель можно провести. Я смотрел почти все матчи «Спартака» на сборах. Джикия регулярно играл, достаточно квалифицированно. В Краснодаре он матч пропускал из-за карточек, полученных еще в «Амкаре». Кто знает, может, тренер и выпустил его, если бы мог. Хочется посмотреть, как он изменился в том числе в личностном плане, попав в новую команду.

И хочу отметить, что Гранат был в наших списках, но получил травму на моих глазах. Он хорошо выглядел и в чемпионате, и в Лиге Европы. К тому же играет по той схеме, которую мы планируем применять в сборной. И главное он левоногий. Кроме него левоногие у нас Кудряшов и Джикия.

— Джикия занял именно место Граната?

— Не стал бы так говорить. А вообще ситуация немного напрягает. Не хотелось бы, чтобы повторилось то, что случилось с Новосельцевым, который сменил команду и играть перестал. Главное быть здесь гибким.

— Как следили за Нойштедтером и на какой позиции его видите?

— Все игры смотрим. Он довольно регулярно выходит в составе «Фенербахче». В последних матчах был центральным защитником. Достаточно надежно, ТТД хорошие. Мы с ним вчера говорили, я сказал, чего от него жду.

— Чем впечатлил Бухаров? Его не было в сборной семь лет.

— Дело не только в голе в ворота «МЮ». Мы видим, как человек работает. И по какой системе играет. Наши двери открыты, Бухаров и Гранат себя проявили.

— Смолов и Глушаков травмированы, но их вы тоже вызвали.

Цитата — Фернандес, Глушаков и Смолов под вопросом, поэтому и список у нас достаточно длинный. Жиркова тоже из-за травмы поменяли, Кудряшов из-за повреждения не играл. Кроме того впереди еще еврокубки, еще один тур.

Учитывая, что мы проводим сбор в Краснодаре, Смолов даже в случае травмы должен будет присутствовать на теориях. Просто в противном случае он пропустит уже третий сбор подряд. А виртуальные игроки — это не то, что нам нужно.

У Глушакова травма, думаю, менее серьезная. И он тоже в любом случае должен быть в команде, дышать с ней одним воздухом.

— Это рамки того состава, на который вы рассчитываете на Кубке конфедераций?

— По большому счету да.

— В составе нет Кокорина. Это из-за его формы или здесь есть воспитательный момент?

— Все по спортивному принципу. Дело не нарушении правил дорожного движения. Понятно, что если игрока преследует какой-то негативный шлейф, нам это неприятно. Я об этом сказал всем еще на первом сборе. Но вызов/невызов зависит только от уровня игры. Мы здесь не воспитатели.

— «Зенит» играет невыразительно, но Жирков и Дзюба в списке есть. Значит, их выступление вас устраивает?

— Они нужны нам и со спортивной точки зрения, и исходя из позиций, которые нужно закрыть. Жирков у нас левый полузащитник. Дзюба хорошо выглядит, создает моменты для партнеров. Никаких поблажек здесь нет. Хотя при встрече обсудим моменты, которые он должен улучшать. И это касается не только Дзюбы.

— Что скажете о соперниках?

— Они хорошего уровня. Много было разговоров о том, что нам было бы лучше играть в рамках отборочной группы чемпионата мира. Но с кем мы там встречались? С Эстонией, Кипром… Вместо Эстонии мы сыграли с Турцией. Вместо Боснии — с Ганой, полуфиналистом Кубка Африки. Дальше у нас Бельгия, Чили. Считаю, что это более чем достойные соперники. А их не так просто найти. Просто призываю к объективности.

— Довольны тем, как Миранчук отреагировал на ситуацию вокруг своего контракта?

— Я оценивал его только по тому, что он делал на поле. А в клубные дела мы принципиально не вмешиваемся.

— Как вам дебют Самедова в «Спартаке»?

— Опять же, не обсуждать хочу клубные переходы. Самедов — наш основной игрок. То, что он играет в основе и забил первый гол нас только радует.

— Какая позиция вызывает наибольшие вопросы?

— (после паузы) У нас есть доверие ко всем, кого мы вызываем. А если что-то случается, то наша задача не обсуждать это, а решить, как все выправить.

— Игорь Акинфеев установил очередной рекорд, опередил Льва Яшина по числу сухих матчей в чемпионате страны.

— Рекорд для того и есть, чтобы им восхищаться.

— Зобнин вам больше нравится на фланге или в центре?

— В матче с «Анжи» из-за травмы Глушакова он играл в центральной зоне. В «Динамо» мы его использовали так же. И я лишний раз вчера убедился, что он чувствует себя на этой позиции комфортно.

— Вы давали план индивидуальной подготовки игрокам на время зимней паузы. Довольны тем, как его выполняли, исходя из увиденного в первых официальных матчах?

— Многие игроки даже в интервью отметили, что эти рекомендации пошли им на пользу. Все их вроде бы выполнили. В каком объеме — это уже вопрос.

— Матчем с Бельгией сборная откроет сочинский «Фишт». Знакомы с этой ареной?

— Круг замыкается. Я работал в «Жемчужине», когда там только начинали заливать бетон. Даже фото осталось, где я в каске с главным инженером. Так что я с «Фиштом» знаком, но только с его фундаментом. Кстати, капитан той моей команды Максим Деменко теперь споривный директор нового сочинского клуба. Может, заскочит, пообщаемся. А что касается матча, то, насколько понимаю, ажиотаж есть, больше 20 тысяч билетов продано. И это не может не радовать.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Дома футбола.