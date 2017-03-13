Черчесов: Кокорин не вызван в сборную России по спортивному принципу
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий
санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не получил вызов в сборную России по футболу исключительно по спортивному принципу. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Кокорин не вошел в состав сборной на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Ранее стало известно, что футболисту грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу.
«Мы смотрим, как кто себя проявляет. Я летал и в Брюссель на игру “Зенита” с “Андерлехтом”, все игры смотрю. Решение принято исключительно по спортивному принципу, здесь нет
«Понятно, что когда игрока сборной преследует
Всего в сборную России вызваны два игрока «Зенита» — Юрий Жирков и Артем Дзюба. «Они были приглашены, исходя из спортивной составляющей, а также их позиций на поле. Жирков играет левого полузащитника, Дзюба провел хороший матч с “Андерлехтом” и вообще практически в каждой игре у него есть моменты и для партнеров он из создает», — отметил тренер.
Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
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