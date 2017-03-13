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13 марта 2017, 14:13 | Футбол: Сборные | ТАСС

Черчесов: После ухода Березуцкого вице-капитанами сборной РФ остаются Акинфеев и Самедов

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировочном сборе определится с заменой Василию Березуцкому в качестве капитана команды, вице-капитанами остаются Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Об этом Черчесов сообщил журналистам.

<em>МОСКВА 13 марта. /Корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/. </em>Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> на тренировочном сборе определится с заменой Василию Березуцкому в качестве капитана команды <nobr>вице-капитанами</nobr> остаются Игорь Акинфеев и Александр <span class=error>Самедов</span>. Об этом <span class=error>Черчесов</span> сообщил журналистам. Увеличить
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На прошлой неделе Березуцкий приостановил выступления за сборную России. В матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии у россиян будет новый капитан.

«У нас есть вице-капитаны — Акинфеев и Самедов. Не думаю, что в этом плане нас ждут какие-то сюрпризы. Сейчас соберемся и с этим вопросом определимся», — сказал тренер.

«С Василием был разговор, он свое решение аргументировал, и его надо принять. Он был нашим капитаном, определенные надежды на него были в этом плане. Но не только его, но и других опытных футболистов мы со счетов не сбрасываем. Березуцкий провел 100 игр за сборную, и еще один товарищеский матч ему не будет в помощь», — добавил Черчесов.

Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

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