Черчесов: После ухода Березуцкого вице-капитанами сборной РФ остаются Акинфеев и Самедов

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На прошлой неделе Березуцкий приостановил выступления за сборную России. В матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии у россиян будет новый капитан.

«У нас есть вице-капитаны — Акинфеев и Самедов. Не думаю, что в этом плане нас ждут какие-то сюрпризы. Сейчас соберемся и с этим вопросом определимся», — сказал тренер.

«С Василием был разговор, он свое решение аргументировал, и его надо принять. Он был нашим капитаном, определенные надежды на него были в этом плане. Но не только его, но и других опытных футболистов мы со счетов не сбрасываем. Березуцкий провел 100 игр за сборную, и еще один товарищеский матч ему не будет в помощь», — добавил Черчесов.

Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.