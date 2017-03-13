Черчесов: После ухода Березуцкого вице-капитанами сборной РФ остаются Акинфеев и Самедов
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на тренировочном сборе определится с заменой Василию Березуцкому в качестве капитана команды,
вице-капитанами остаются Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Об этом Черчесов сообщил журналистам.
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На прошлой неделе Березуцкий приостановил выступления за сборную России. В матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии у россиян будет новый капитан.
«У нас есть
«С Василием был разговор, он свое решение аргументировал, и его надо принять. Он был нашим капитаном, определенные надежды на него были в этом плане. Но не только его, но и других опытных футболистов мы со счетов не сбрасываем. Березуцкий провел 100 игр за сборную, и еще один товарищеский матч ему не будет в помощь», — добавил Черчесов.
Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре на домашнем стадионе одноименного футбольного клуба. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
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