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https://sport.mail.ru/news/football-national/29057557/
13 марта 2017, 13:46 | Футбол: Сборные | ТАСС

Эксперт: Скандалы вокруг Кокорина не повлияли на его невызов в сборную

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Скандалы, связанные с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, не повлияли на решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать игрока на товарищеские матчи с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил что его не устраивает поведение Кокорина которому грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу. Увеличить
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В понедельник был объявлен список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи. Россияне сыграют с командой Кот-д’Ивуара 24 марта в Краснодаре, а с бельгийцами — 28 марта в Сочи.

«Недавние скандалы, связанные с именем Кокорина, не повлияли на решение Черчесова. Видимо, проблема в уровне подготовки футболиста. Не вызвали — значит не готов, плохо играет», — сказал Игнатьев.

Ранее Черчесов заявил, что его не устраивает поведение Кокорина, которому грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу.

В команду был вызван и натурализованный бразилец из ЦСКА, защитник Марио Фернандес. 13 июля его заявление о приеме в гражданство России удовлетворил президент РФ Владимир Путин. «Это агрессивный игрок, хорошо играет и в атаке, и в обороне. Показывает высокий уровень позиционной игры в защите», — отметил собеседник агентства.

«Миранчук — один из креативных игроков РФПЛ»

Получил приглашение в сборную России и полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, который сыграл за национальную команду два матча из трех на чемпионате Европы в июне прошлого года, а затем вызывался перед товарищеской игрой с турками в августе. «Решение по вызову в сборную — это серьезно. Значит, Роман заслужил своей игрой — он выступал в Лиге Европы и чемпионате Турции, показал хороший футбол», — отметил Игнатьев.

Черчесов вызвал в команду полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, который после зимней паузы забил два матча — по одному в Кубке и чемпионате страны. «Он — один из самых креативных игроков чемпионата. Хорошо владеет мячом, тактически хорошо обучен и главное, молод. У него большое будущее», — отметил Игнатьев.

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