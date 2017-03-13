Эксперт: Скандалы вокруг Кокорина не повлияли на его невызов в сборную

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В понедельник был объявлен список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи. Россияне сыграют с командой Кот-д’Ивуара 24 марта в Краснодаре, а с бельгийцами — 28 марта в Сочи.

«Недавние скандалы, связанные с именем Кокорина, не повлияли на решение Черчесова. Видимо, проблема в уровне подготовки футболиста. Не вызвали — значит не готов, плохо играет», — сказал Игнатьев.

Ранее Черчесов заявил, что его не устраивает поведение Кокорина, которому грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу.

В команду был вызван и натурализованный бразилец из ЦСКА, защитник Марио Фернандес. 13 июля его заявление о приеме в гражданство России удовлетворил президент РФ Владимир Путин. «Это агрессивный игрок, хорошо играет и в атаке, и в обороне. Показывает высокий уровень позиционной игры в защите», — отметил собеседник агентства.

«Миранчук — один из креативных игроков РФПЛ»

Получил приглашение в сборную России и полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, который сыграл за национальную команду два матча из трех на чемпионате Европы в июне прошлого года, а затем вызывался перед товарищеской игрой с турками в августе. «Решение по вызову в сборную — это серьезно. Значит, Роман заслужил своей игрой — он выступал в Лиге Европы и чемпионате Турции, показал хороший футбол», — отметил Игнатьев.

Черчесов вызвал в команду полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, который после зимней паузы забил два матча — по одному в Кубке и чемпионате страны. «Он — один из самых креативных игроков чемпионата. Хорошо владеет мячом, тактически хорошо обучен и главное, молод. У него большое будущее», — отметил Игнатьев.