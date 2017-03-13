Вратарь «Уфы» вызван в сборную России

Сегодня на официальном сайте РФС главный тренер россиян Станислав Черчесов огласил полный список из 27 футболистов, которые будут приглашены на сбор. Помимо Беленова из вратарей в сборную попали также «армеец» Игорь Акинфеев и Станислав Крицюк из «Краснодара». Отметим, что в команде нашлось место и центральному защитнику Виктору Васину, который первую часть сезона провел за «Уфу», а сейчас выступает за ЦСКА.

Полностью же список полевых футболистов выглядит следующим образом:

Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семёнов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек»), Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артём Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Подготовка к контрольным встречам начнется 20 марта. Сообщается, что в списке возможны изменения.

Напомним, Беленов перешел в «Уфу» по ходу зимнего трансферного окна. В двух матчах чемпионата за уфимцев он не пропустил ни одного мяча и сумел отбить пенальти в игре против грозненского «Терека».