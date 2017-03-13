Воронежского футболиста Романа Шишкина вызвали в сборную России

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин вошел в список 27 футболистов, которые будут готовиться со сборной России к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал состав национальной сборной в понедельник, 13 марта.

Роман Шишкин родился в Воронеже и начал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел на правах аренды в «Краснодар».