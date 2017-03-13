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https://sport.mail.ru/news/football-national/29057066/
13 марта 2017, 13:57 | Футбол: Сборные | РИА "Воронеж"

Воронежского футболиста Романа Шишкина вызвали в сборную России

Защитник будет готовиться к матчам с национальными командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин вошел в список 27 футболистов, которые будут готовиться со сборной России к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии. Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал состав национальной сборной в понедельник, 13 марта.

Роман Шишкин родился в Воронеже и начал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел на правах аренды в «Краснодар».
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