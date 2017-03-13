Сборная Украины может провести спарринг с Мальтой
Тренерский штаб сборной Украины уже планирует подготовку матча с Финляндией.
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Если футбольный сезон в Украине завершится 31 мая, именно на этот день запланированы поединки заключительного тура УПЛ, то это позволит сборной Украины провести полноценный сбор накануне выездного матча с Финляндией, с которой играем 11 июня.
Тренеры национальной команды в случае переноса кубкового финала планируют готовиться в Австрии, где будет сыгран контрольный поединок.
В качестве наиболее вероятного соперника рассматривается сборная Мальты. Ориентировочная дата спарринга — 5 июня.
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