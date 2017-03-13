Доставка паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017 будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.



Российские болельщики могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал при оформлении заявки для получения паспорта болельщика и при получении паспорта болельщика, говорится в пресс-релизе компании.