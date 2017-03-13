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13 марта 2017, 9:15 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» Максимович вызван в молодежную сборную Сербии

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович получил вызов в молодежную сборную Сербии (U-21), сообщает официальный сайт Футбольного союза страны.

Он пока ни разу не сыграл за клуб после подписания контракта с Валенсией. Увеличить
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В марте его команда проведет два товарищеских матча, которые станут одним из этапов подготовки к чемпионату Европы. 24 марта в рамках сбора в испанской Марбелье сербы встретятся со сверстниками из Швеции, а через три дня в гостях — со Словакией.

В этом сезоне 22-летний Максимович пока ни разу не играл за «Астану». Зимой он подписал предварительный контракт с «Валенсией». Испанский клуб не смог договориться с «Астаной» о выкупе контракта Максимовича, поэтому серб до лета останется в Казахстане.

В июне Максимович вместе с молодежной сборной Сербией примет участие в чемпионате Европы. На турнире в Польше его команда в группе B встретится с Португалией, Македонией и Испанией.

Стоит отметить, что с юношеской сборной Сербии (U-19) Максимович выигрывал чемпионат Европы-2013, а вместе с молодежной (U-21) побеждал на чемпионате мира-2015.

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