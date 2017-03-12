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https://sport.mail.ru/news/football-national/29050455/
12 марта 2017, 22:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Новичок «Спартака» Сакала со сборной Замбии выиграл Кубок африканских наций U20

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, в феврале перешедший в московский «Спартак», вместе с молодёжной национальной сборной стал победителем Кубка африканских наций U20.

Сегодня в столице Замбии в финальном матче турнира команда игрока одержала победу над сборной Сенегала со счетом 2:0 и впервые в истории завоевала золотые медали. Сакала стал одним из лидеров своей сборной, забив на турнире три гола — один в матче с Египтом (3:1) и два — во встрече со сборной Мали (6:1).

Таким образом, сборная Замбии U20 получила путёвку на молодежный чемпионат мира, который стартует 20 мая в Южной Корее.

Сакала дебютировал в составе молодёжной сборной Замбии в декабре 2016 года с победы на престижном турнире КОСАФА Кап. Фэшн стал лучшим бомбардиром своей команды, забив четыре гола в пяти матчах.

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