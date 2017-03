Новичок «Спартака» Сакала со сборной Замбии выиграл Кубок африканских наций U20

Новичок "Спартака-2" Фэшн Сакала стал победителем Кубка африканских наций U-20 в составе молодёжной сборной Замбии! Только что в финале замбийцы победили Сенегал 2:0. Подробности на spartak.com

A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Mar 12, 2017 at 10:33am PDT