Сорокин: Москва спокойно справится с транспортным потоком во время Кубка конфедераций
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва не испытает транспортных проблем во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Ранее в воскресенье замруководителя Москомспорта Константин Горяинов в ходе Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития туризма в РФ высказал мнение, что Москва рискует получить транспортный коллапс в случае, если, в частности, не будет решен вопрос с определением так называемых «туристских автобусов». Ранее стало известно, что гости турнира будут иметь возможность пользоваться бесплатно некоторыми видами общественного транспорта.
«Мне кажется, что Москва спокойно справится с потоком, потому что есть не только автомобильный транспорт, есть аэроэкспресс, есть метро. Мы такой проблемы не видим. У каждого города уже есть транспортный план», — прокомментировал ситуацию Сорокин.
Горяинов также высказал обеспокоенность темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Он отметил, что этому мешают, в частности, правила Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым в одни руки продаются максимум шесть билетов на матчи Кубок конфедераций и максимум четыре — на игры чемпионата мира. «Есть правила продаж у ФИФА, так происходит на каждом соревновании, пока мы никаких проблем с этим не видим. Не разделяю обеспокоенности», — отреагировал собеседник агентства.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Казани,
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