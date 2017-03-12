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12 марта 2017, 15:09 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорокин: Москва спокойно справится с транспортным потоком во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Москва не испытает транспортных проблем во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По словам генерального директора оргкомитета Россия-2018 у каждого города уже есть транспортный план. Увеличить
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Ранее в воскресенье замруководителя Москомспорта Константин Горяинов в ходе Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития туризма в РФ высказал мнение, что Москва рискует получить транспортный коллапс в случае, если, в частности, не будет решен вопрос с определением так называемых «туристских автобусов». Ранее стало известно, что гости турнира будут иметь возможность пользоваться бесплатно некоторыми видами общественного транспорта.

«Мне кажется, что Москва спокойно справится с потоком, потому что есть не только автомобильный транспорт, есть аэроэкспресс, есть метро. Мы такой проблемы не видим. У каждого города уже есть транспортный план», — прокомментировал ситуацию Сорокин.

Горяинов также высказал обеспокоенность темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Он отметил, что этому мешают, в частности, правила Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым в одни руки продаются максимум шесть билетов на матчи Кубок конфедераций и максимум четыре — на игры чемпионата мира. «Есть правила продаж у ФИФА, так происходит на каждом соревновании, пока мы никаких проблем с этим не видим. Не разделяю обеспокоенности», — отреагировал собеседник агентства.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи в июне-июле 2017 года.
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Москомспорт: Темп продаж билетов на Кубок конфедераций оставляет желать лучшего

Москомспорт: Темп продаж билетов на Кубок конфедераций оставляет желать лучшего

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Департамент спорта и туризма города Москвы обеспокоен темпом продаж билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в июне — июле этого года. Об этом заявил замруководителя Москомспорта Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.
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