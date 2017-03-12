Сорокин: Москва спокойно справится с транспортным потоком во время Кубка конфедераций

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Ранее в воскресенье замруководителя Москомспорта Константин Горяинов в ходе Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития туризма в РФ высказал мнение, что Москва рискует получить транспортный коллапс в случае, если, в частности, не будет решен вопрос с определением так называемых «туристских автобусов». Ранее стало известно, что гости турнира будут иметь возможность пользоваться бесплатно некоторыми видами общественного транспорта.

«Мне кажется, что Москва спокойно справится с потоком, потому что есть не только автомобильный транспорт, есть аэроэкспресс, есть метро. Мы такой проблемы не видим. У каждого города уже есть транспортный план», — прокомментировал ситуацию Сорокин.

Горяинов также высказал обеспокоенность темпами продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Он отметил, что этому мешают, в частности, правила Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым в одни руки продаются максимум шесть билетов на матчи Кубок конфедераций и максимум четыре — на игры чемпионата мира. «Есть правила продаж у ФИФА, так происходит на каждом соревновании, пока мы никаких проблем с этим не видим. Не разделяю обеспокоенности», — отреагировал собеседник агентства.