Москомспорт: Москва рискует получить транспортный коллапс во время Кубка конфедераций

«В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие “туристский автобус”. Может быть, нужны какие-то дополнительные выделенные полосы для него. Возможно, дополнительные льготы для “отстоев” туристских автобусов», — сказал он.

«Эти вопросы мы должны решить до Кубка конфедераций, иначе у нас может наступить логистический коллапс», — подчеркнул Горяинов.