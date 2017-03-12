Москомспорт: Москва рискует получить транспортный коллапс во время Кубка конфедераций
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторам Кубка конфедераций по футболу в Москве необходимо решить некоторые вопросы с транспортом во время турнира, иначе город может столкнуться с коллапсом в этой сфере. Об этом заявил замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.
«В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие “туристский автобус”. Может быть, нужны
«Эти вопросы мы должны решить до Кубка конфедераций, иначе у нас может наступить логистический коллапс», — подчеркнул Горяинов.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
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