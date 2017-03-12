Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29047619/
12 марта 2017, 13:45 | Футбол: Сборные | ТАСС

Москомспорт: Москва рискует получить транспортный коллапс во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторам Кубка конфедераций по футболу в Москве необходимо решить некоторые вопросы с транспортом во время турнира, иначе город может столкнуться с коллапсом в этой сфере. Об этом заявил замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.

«В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие “туристский автобус”. Может быть, нужны какие-то дополнительные выделенные полосы для него. Возможно, дополнительные льготы для “отстоев” туристских автобусов», — сказал он.

«Эти вопросы мы должны решить до Кубка конфедераций, иначе у нас может наступить логистический коллапс», — подчеркнул Горяинов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Мутко: Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций-2017 в РФ

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Продано 170 тысяч билетов на матчи футбольного Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России, заявил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

"Амкар" победил "Зенит" в матче чемпионата России

Союз ММА разберет инцидент с массовой дракой на турнире в Дагестане

Теннисист Донской победил на турнире в Китае