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12 марта 2017, 12:07 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

78% опрошенных французов высказались против возвращения Бензема в сборную

Французская компания Odoxa, занимающаяся опросами общественного мнения, провела исследование о том, хотят ли жители страны возвращения нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.

78% респондентов высказались против возвращения Бензема в национальную команду, 19% проголосовали за возвращение, а 3% воздержались. Всего было опрошено 1006 человек.

Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Недавно глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.

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