78% опрошенных французов высказались против возвращения Бензема в сборную

78% респондентов высказались против возвращения Бензема в национальную команду, 19% проголосовали за возвращение, а 3% воздержались. Всего было опрошено 1006 человек.



Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) нападающий оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Недавно глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.